Появилось видео с борта севшего на мель в Астраханской области круизного теплохода

Круизный теплоход со 186 пассажирами на борту 18 июня сел на мель на Волге под Астраханью. «Известия» публикуют видео с морского судна.

На кадрах видно, что паники на борту нет. Люди отдыхают, на теплоходе проводятся различные развлекательные мероприятия.

Теплоход следовал из Перми в Астрахань. Судно повреждений не получило, утечки нефтепродуктов не произошло. Пострадавших среди пассажиров нет.

Директор теплоходной компании «ВолгаWolga» Леонид Маркин в разговоре с «Известиями» уточнил, что инцидент произошел около четырех утра по местному времени, был сильный ветер и теплоход сел на мель.

Согласно последним данным, к теплоходу отправился буксир, которым специалисты планируют снять судно с мели.