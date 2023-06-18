«Известия» показали обстановку вокруг освобожденного отделения банка в Астане

Территорию вокруг отделения банка Kaspi в Астане, которое попытался захватить вооруженный мужчина, оцепили полицейские и военные. «Известия» 18 июня опубликовали видео с места происшествия.

Вокруг оцепленной территории стоят жители дома, которых эвакуировали перед освобождением заложников.

«Нас эвакуировали, на улице полицейская машина по громкоговорителю объявила, чтобы выходили. Нас попросили уйти подальше от всего происходившего. Уже три часа здесь стоим. Мы слышали хлопок довольно громкий, и всё», — рассказала одна из местных жительниц.

18 июня в отделении банка Kaspi на улице Достык заперся вооруженный мужчина. Полиция призвала жителей Астаны сохранять спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

В пресс-службе Kaspi рассказали, что в захваченном здании не было клиентов, только сотрудники банка.

В итоге полиция задержала захватчика банка и освободила заложников. Переговоры с мужчиной вел министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.