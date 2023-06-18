Очевидица захвата банка в Астане назвала произошедшее страшной картиной

Жительница Астаны Роза Шахан 18 июня рассказала «Известиям» о том, что наблюдала за захватом банка в городе из окна квартиры.

«На самом деле там происходило что-то страшное. Страшная картинка. Мы смотрели и наблюдали, как работают наши ребята. Очень активно и очень быстро среагировали и приехали на место происшествия», — сказала женщина.

Она отметила, что всё было как в кино. И пока сложно отойти от шока.

«Вообще не думала, что в Казахстане такое возможно», — добавила Шахан.

Ранее, 18 июня, в отделении банка Kaspi на улице Достык заперся вооруженный мужчина и захватил заложников.

Спустя несколько часов спецназ принял решение штурмовать отделение. Все заложники были освобождены, а захватчик задержан.