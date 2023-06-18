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Политолога из ФРГ возмутило высмеивание на Западе африканской мирной делегации

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Фото: REUTERS/Host photo agency RIA Novost/Ramil Sitdikov
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Со стороны западных СМИ непозволительно высмеивание африканской делегации, посетившей Украину и Россию со своим мирным планом. Об этом 18 июня заявил в беседе с «Известиями» немецкий политолог Кристоф Херстель.

«Президент Украины Владимир Зеленский уже резко отмахнулся от южноафриканского или другого африканского предложения о перемирии. Я вижу западную прессу, они высмеивают африканцев, и это звучит расистски на самом деле», — указал он.

Херстель отметил, что Африка заинтересована в мирном урегулировании и работе зерновой сделки, однако ее условия не выполняются со стороны западных стран.

«Президент России Владимир Путин в какой-то момент даже предложил отправить зерно бесплатно в африканские страны. А Вашингтон контролирует Запад и Европу, из-за этого нет сотрудничества. Взорвав аммиакопровод, они удостоверились, что те не будут сотрудничать с Москвой. Чтобы было предельно ясно, мы не заботимся о том, чтобы контракт продолжался. В этой ситуации я боюсь, что контракт не будет выполнен и основной ущерб придется на Африку», — заявил эксперт.

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17 июня Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели переговоры. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР. После переговоров Рамафоса заявил, что обсуждение украинского конфликта продолжится на саммите Россия – Африка в июле.

В тот же день состоялись переговоры Путина с представителями семи стран Африки. Они продолжались более трех часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства и лидеры африканских стран выразили политическую волю дальше продолжать диалог.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам этих переговоров рассказал, что страны Африки проявили понимание истинных причин конфликта на Украине. Как указал дипломат, украинский кризис сложился в результате долгих лет гибридной войны Запада против России.

Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, выступающими за мир. Он также подчеркнул, что приветствует подход лидеров стран Африки к урегулированию ситуации.

В турецком Стамбуле 29 марта 2022 года прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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