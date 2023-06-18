Президент ЮАР назвал миротворческую миссию лидеров стран Африки впечатляющим событием

Миротворческая миссия лидеров стран Африки с целью урегулирования украинского конфликта стала впечатляющим событием. Об этом 18 июня заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Комментарий опубликован на его странице в Twitter.

«Наша миссия оказала впечатляющее воздействие [на приближение к урегулированию конфликта]. Конечно, о ее реальном успехе можно будет судить лишь по достижении конечной цели», — сказал он.

Рамафоса оценил, что российская сторона выслушала позицию африканских лидеров.

«Например, [говорили] о признании суверенитета государств согласно Уставу ООН. Мы об этом заявили недвусмысленно. Мы также говорили о деэскалации конфликта, о том, что гуманитарная помощь должна доставляться людям, страдающим от войны», — отметил президент ЮАР.

Кроме того, по словам Рамафосы, в ходе миссии затрагивался и вопрос о доставке зерна и удобрений по Черному морю и дальше на мировой рынок.

Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из глав стран Африки состоялись 17 июня и продолжались более трех часов. После этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что лидеры африканских стран проявили понимание истинных причин конфликта на Украине.

После переговоров политолог из ЮАР Гидеон Читанга в разговоре с «Известиями» отметил, что конфликт между Россией и Украиной привел к ужасающим последствиям для африканского континента из-за разрушения цепочек поставок зерна и удобрений.

Он заявил, что ситуация на Украине так повлияла на жизнь в Африке, что в некоторых странах там не исключены государственные перевороты из-за недовольства общества. Именно поэтому главы африканских государств активно пытаются урегулировать конфликт.