Полиция обезвредила захватчика банка в Астане

Операция по штурму отделения банка Kaspi в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников, завершена, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в своем Telegram-канале в воскресенье, 18 июня.

«Проведена успешная силовая операция в здании банка Kaspi. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен», — говорится в сообщении.

В ходе силовой операции был применен слезоточивый газ. Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.

И заложников, и нападавшего осмотрели медики. Никто не пострадал. Задержанного мужчину отправили в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.

18 июня в полиции заявили, что в отделении банка Kaspi на улице Достык заперся вооруженный мужчина. Жителей города призвали сохранять спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

В пресс-службе Kaspi рассказали, что в захваченном здании не было клиентов, только сотрудники банка.