Украина отказалась от стамбульских договоренностей с Россией из-за своих кураторов. Об этом 18 июня заявил «Известиям» член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

«<Военная операция> не нужна была ни России, ни Украине, ни Европе. Но есть кураторы, цель которых была поставлена — это втянуть два братских народа в кровавый конфликт, чтобы ослабить Россию и усилить свое влияние на европейском континенте», — сказал он.

По его словам, Киев не является сувереном своих решений, и кураторы определяют дальнейший ход конфликта.

«Это его план. Вся архитектура мировой безопасности была построена на гегемонии одного государства и одной идеологии. Мы годами, прикрывшись экспортом демократии, продвигали свое влияние на всех площадках и уже надеялись, что эту мировую систему нельзя будет нарушить», — указал Гердт.

Ранее, 9 июня, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинский режим недоговороспособен из-за активного воздействия на страну Запада. Он также напомнил об опыте переговоров в рамках Минских соглашений.

2 июня в Кремле заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022-го в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.