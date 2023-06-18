Карта спецоперации на Украине 18 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские боевики продолжили попытки контрнаступления на южно-донецком, донецком и запорожском направлениях.

В частности, на последнем противник отметился особой активностью — силами до трех батальонных групп, с танками, боевыми бронемашинами, прикрываясь дымовыми завесами, в несколько волн радикалы пытались наступать в районе населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. Безуспешные маневры противника были пресечены ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток».

Успехом российских сил на донецком направлении стало отражение восьми атак боевиков Украины в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка. Там же направлении авиация нанесла поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад врага и 129-й бригады территориальной обороны в районах Новгородского, Авдеевки и Победы.

Так, украинская сторона понесла потери в виде до 210 украинских военнослужащих, боевой машины пехоты, бронетранспортера, трех автомобилей, двух пикапов, а также реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Российские силы также уничтожили новые трофеи — военную технику западного производства, поставленную украинским националистам. В их числе самоходная артиллерийская установка Krab из Польши, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также два снаряда РСЗО HIMARS и столько же — бронемашин Bradley из той же страны, наконец, очередная крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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