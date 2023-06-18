Лавров не увидел логики и интересов ФРГ в основе решений германских политиков

Действия германских политиков не опираются на логику и интересы страны. Таким образом 18 июня глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал решение ФРГ обозначить Россию «самой серьезной угрозой» в рамках новой стратегии нацбезопасности.

«Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа», — сказал Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства напомнил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее объясняла низкий уровень жизни немцев вынужденными мерами для поддержки Украины.

«В Берлине постоянно заявляют, что отстаивают на Украине свои европейские ценности <...> Если Германия считает ценностями, которые сейчас на Украине процветают, возвращение к нацизму, то это весьма печально. Это опасное развитие событий», — отметил Лавров.

Ранее, 18 июня, депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер обвинил глав МИДа и минэкономики Анналену Бербок и Роберта Хабека в работе на Украину, а не на интересы ФРГ. По его словам, эти политики ставят выше нужды Украины, чем интересы немецких избирателей.

16 июня газета Die Welt сообщила, что у Германии нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет Евросоюза из-за поддержки Украины. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отметил, что другие государства ЕС «чувствуют то же самое».

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.