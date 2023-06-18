Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию на Украине

Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США, сообщил 18 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Максимильяновка <...> уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал он.

Конашенков также отметил, что средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Он добавил, что за минувшие 24 часа были уничтожены 18 украинских беспилотников.

Ранее, 8 июня, российские войска уничтожили радиолокационную станцию TRML-4D украинских войск с помощью барражирующего боеприпаса. РЛС принадлежала составу немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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