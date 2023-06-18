Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наиболее активно наступают на запорожском направлении. Об этом 18 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что украинские боевики пытались безуспешно наступать несколькими волнами в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.

«Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток» <...> все атаки противника отражены», — сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Малая Токмачка уничтожено девять танков, 10 боевых машин пехоты и до 10 других бронемашин.

Ранее, 16 июня, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.