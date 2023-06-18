Политолог раскрыл причины ЕС сохранить импорт СПГ из России

Политолог, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в воскресенье, 18 июня, прокомментировал «Известиям» заявление главы компании TotalEnergies Патрика Пуянне о желании правительств стран Евросоюза продолжить импортировать СПГ из России в обход давления Вашингтона.

По его словам, в странах ЕС снова начинает обостряться газовая проблема. Он считает, что грядущая зима может стать для европейцев очень тяжелой. Пусть потребление газа и снизилось, но темпы производства замедлились.

«Если говорить о ситуации, которая складывается в экономике стран Западной Европы и тем более Восточной Европы, то она, конечно, крайне тяжелая. Относительно теплая зима позволила использовать тот газ, который был закачан в хранилище, и пройти зимний период более-менее благополучно. Но сейчас проблемы с поставками газа нарастают», — отметил Кнутов. По его словам, при сохранении такой тенденции вторая зима для Евросоюза может завершиться финансовым кризисом.

Эксперт добавил, что крупный европейский бизнес заинтересован в том, чтобы закупки сохранялись и даже увеличились. Но Вашингтон вынуждает их закупать более дорогой сланцевый сжиженный газ.

Ранее, 17 июня, в рамках ПМЭФ-2023 главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о проблемах в энергетической отрасли ЕС. Он заявил, что важным последствием для Европы стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США.