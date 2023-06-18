Украинские националисты обстреляли ПВР в Скадовском районе Херсонской области

Украинские националисты обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе Херсонской области. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

«Украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Сальдо.

В результате обстрела было повреждено здание пункта временного размещения (ПВР) в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах. Информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, противник прицельно выпустил два кассетных снаряда с минами-лепестками по пункту сбора для эвакуации в Голой Пристани. В результате этого инцидента никто не пострадал.

После обстрела в Скадовском районе запрещено движение транспорта и перемещение людей из-за минной опасности.

«Наверное, у врагов появились какие-то ложные иллюзии после устроенного ими наводнения. Ну что же, чтобы ткнуть их в реальность ответ наших военных будет сокрушительным», — подытожил Сальдо.

Ранее в этот день ВСУ дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм. Под обстрел попал Киевских район города.

В ночь на 17 июня украинские националисты также выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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