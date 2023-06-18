Экс-фронтмен «Землян» поделился воспоминаниями о гитаристе Колчине

Бывший фронтмен группы «Земляне» Сергей Скачков поделился воспоминаниями о гитаристе Сергее Колчине, скончавшемся в 45 лет.

«Прекрасный человек, отличный гитарист. Может, один из лучших в стране. Когда я в первый раз с ним встретился на концерте, меня это удивило — настолько человек подошел к материалу ответственно», — рассказал Скачков «Известиям» 18 июня.

По его словам, такого отношения к работе он не видел всю музыкальную карьеру.

О смерти Колчина ранее в этот день рассказал сам Скачков. Причина смерти музыканта не уточняется.

Колчин сотрудничал с группой «Земляне» на протяжении пяти лет — с 2012 по 2017 год. Кроме того, он играл в группах «Акустик-Бэнд» и «Лицей».