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Экс-фронтмен «Землян» поделился воспоминаниями о гитаристе Колчине

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Фото: Соцсети
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Бывший фронтмен группы «Земляне» Сергей Скачков поделился воспоминаниями о гитаристе Сергее Колчине, скончавшемся в 45 лет.

«Прекрасный человек, отличный гитарист. Может, один из лучших в стране. Когда я в первый раз с ним встретился на концерте, меня это удивило — настолько человек подошел к материалу ответственно», — рассказал Скачков «Известиям» 18 июня.

По его словам, такого отношения к работе он не видел всю музыкальную карьеру.

О смерти Колчина ранее в этот день рассказал сам Скачков. Причина смерти музыканта не уточняется.

Колчин сотрудничал с группой «Земляне» на протяжении пяти лет — с 2012 по 2017 год. Кроме того, он играл в группах «Акустик-Бэнд» и «Лицей».

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