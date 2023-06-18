В Астане вооруженный мужчина заперся с посетителями в отделении Каспийского банка

В Астане вооруженный мужчина заперся с посетителями в отделении Каспийского банка

2023-06-18 12:11:18

2023-06-18 12:11:18

2023-06-18 12:11:18

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