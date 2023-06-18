Акула на испанском пляже довела туристку до панической атаки

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Украинские войска нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
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Великобритания направит £25 млн на укрепление кибербезопасности Украины
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WSJ сообщила о разгроме колонны ВСУ с западным оружием российскими военными
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Сотни медицинских работников МЧС РФ встретят профессиональный праздник на рабочем месте
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