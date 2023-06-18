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Сюжет:

Пушилин опроверг возможность Украины противостоять РФ без западного оружия

Пушилин: Украина не сможет сражаться с армией РФ без поставок западного оружия
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украина не сможет сражаться с армией России без поставок западного вооружения. Об этом 18 июня сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он прокомментировал заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, согласно которому задача по демилитаризации Украины была во многом выполнена: использование оружия украинского производства значительно сократилось.

«Я видел опасения и в социальных сетях, что бы это значило — окончание демилитаризации. Имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, это касается техники, производственных мощностей и ремонтных баз, в этой части практически всё уничтожено. Единственная возможность Украине продолжать свою агрессию — поставки западной техники, западных боеприпасов. В этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена, но это отнюдь не значит, что не нужно проводить денацификацию», — заявил Пушилин «РИА Новости».

«Мы будем делать то, что соответствует интересам России. И с этим придется считаться»
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ — основные цитаты

Об очередном транше военной помощи Украине 13 июня объявило правительство Великобритании. Сообщалось, что оно собирается направить новый пакет военной помощи для Украины на £92 млн, туда войдут танки и ПВО.

При этом президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме подчеркнул, что к этому моменту РФ уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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