Пожар на пароме на Филиппинах потушен

Пожар на пароме Esperanza Star на Филиппинах потушен. Об этом 18 июня сообщил PTV в Twitter.

«Пожар на грузопассажирском судне Esperanza Star был объявлен потушенным около 10:00 (05:00 мск). По данным филиппинской береговой охраны, два корабля остаются рядом с судном для расследования причин пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из 120 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в этот день в море загорелся паром во время путешествия из провинции Сикихор в провинцию Бохол в центральной части Филиппин. Для спасения людей и тушения пожара к месту были направлены два судна.