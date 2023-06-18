Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины

Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за пределами Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе беседы с военкорами, отвечая на вопрос Александра Сладкова. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с этой частью общения опубликовал в воскресенье, 18 июня, журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Я знаю. Мне кажется, знаю», — отметил президент, отвечая на вопрос, где находится Залужный.

Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — заключил Путин.

Ранее в СМИ появлялась различная информация о ранении Залужного. Так, экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер 5 июня предположил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном.

В минобороны Украины эту информацию отвергали. 9 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с командирами вооруженных сил страны. Главнокомандующий ВСУ отсутствовал на встрече.

Однако 6 июня Зеленский публиковал фото экстренного заседания по ситуации на Каховской ГЭС, на котором можно было заметить Залужного.

30 мая МВД РФ объявило Валерия Залужного в розыск.