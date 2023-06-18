Умер гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин

На 46-м году жизни скончался гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин. Об этом 18 июня сообщил бывший солист группы Сергей Скачков.

«Ушел из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе пять лет. Земля тебе пухом», — написал Скачков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти Колчина не уточняется.

Колчин сотрудничал с группой на протяжении пяти лет — с 2012 по 2017 год. Кроме того, он играл в группах «Акустик-Бэнд» и «Лицей».