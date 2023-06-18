Украинские войска нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани Херсонской области. Об этом 18 июня сообщили власти города в Telegram.

«По эвакуационному пункту, находящемуся в Голой Пристани на улице 1 Мая, было выпущено два кассетных снаряда, содержащих лепестки. Эвакуационный пункт был разрушен. К счастью, жертв нет», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим движение на улице 1 Мая перекрыто, так как на ней могут находиться неразорвавшиеся мины.

Накануне ВСУ обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, ранее затопленный после теракта на Каховской ГЭС. Удары попали по улицам Корсунской и Набережной. Разрушены некоторые постройки, в результате ударов выбиты окна домов и автомобилей. Погибших и пострадавших нет.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Как сообщил 17 июня Сальдо, Каховское водохранилище вернется в русло через два дня. При этом, по словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, состояние плотины Каховской ГЭС можно будет оценить через неделю.

По данным председателя правительства региона Андрея Алексеенко, число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС составило 29 человек. Он также отметил, что первоочередные выплаты по 10 тыс. рублей получили уже 1,5 тыс. пострадавших.