МИД Китая назвал провокации США причиной возможного конфликта между странами

Военный конфликт между Пекином и Вашингтоном могут вызвать провокации США. Об этом 18 июня заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Таким образом она прокомментировала статью Bloomberg под названием «Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен». Как пишет агентство, Пекину следует воздержаться от агрессивных маневров китайских военных, так как они повысят терпимость Вашингтона. Журналисты при этом добавили, что если такие действия зайдут слишком далеко, то Китай пожалеет об этом.

«Скорее, [конфликт] будет вызван военными кораблями или военными самолетами США вблизи территории Китая. Имея дело со страной размером с Китай, основным правилом является взаимное уважение», — подчеркнула Чуньин на своей странице в Twitter.

Дипломат назвала шантажом публикацию Bloomberg, а также порекомендовала автору и редактору материала взять несколько уроков истории.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. За время своего пребывания в стране он планирует встретиться с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стремясь установить открытые и прочные каналы связи, говорится в публикации. Также у него может состояться встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином.

За день до визита Блинкена в Китай Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Байден надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Однако 14 июня министр Цинь Ган во время разговора с Энтони Блинкеном потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Но Блинкен о время разговора четко дал понять, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.