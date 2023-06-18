Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские войска нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
Мир
В конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Украины
Происшествия
Беспилотник сбросил взрывные устройства в Белгородской области
Мир
Самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Варшавы в Преторию
Мир
Депутат бундестага осудил министров ФРГ за работу на Украину
Армия
Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале военным
Мир
Великобритания направит £25 млн на укрепление кибербезопасности Украины
Мир
Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Пекин
Армия
Авиация РФ нанесла восемь ударов по позициям ВСУ на купянском направлении
Армия
WSJ сообщила о разгроме колонны ВСУ с западным оружием российскими военными
Общество
Сотни медицинских работников МЧС РФ встретят профессиональный праздник на рабочем месте
Происшествия
ВСУ выпустили 11 снарядов крупного калибра по Донецку

МИД Китая назвал провокации США причиной возможного конфликта между странами

МИД Китая: военный конфликт между Пекином и Вашингтоном могут вызвать провокации США
0
Фото: Global Look Press/ABACA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный конфликт между Пекином и Вашингтоном могут вызвать провокации США. Об этом 18 июня заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Таким образом она прокомментировала статью Bloomberg под названием «Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен». Как пишет агентство, Пекину следует воздержаться от агрессивных маневров китайских военных, так как они повысят терпимость Вашингтона. Журналисты при этом добавили, что если такие действия зайдут слишком далеко, то Китай пожалеет об этом.

«Скорее, [конфликт] будет вызван военными кораблями или военными самолетами США вблизи территории Китая. Имея дело со страной размером с Китай, основным правилом является взаимное уважение», — подчеркнула Чуньин на своей странице в Twitter.

Дипломат назвала шантажом публикацию Bloomberg, а также порекомендовала автору и редактору материала взять несколько уроков истории.

Тормозной путь: для чего Энтони Блинкен летит в Пекин
Госсекретарь США сможет лишь приостановить эскалацию отношений с Китаем, считают эксперты

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. За время своего пребывания в стране он планирует встретиться с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стремясь установить открытые и прочные каналы связи, говорится в публикации. Также у него может состояться встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином.

За день до визита Блинкена в Китай Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Байден надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Однако 14 июня министр Цинь Ган во время разговора с Энтони Блинкеном потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Но Блинкен о время разговора четко дал понять, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023