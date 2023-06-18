Группа конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань после поездки в Китай

Члены палаты представителей конгресса США призвали госсекретаря Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Китай. Об этом 18 июня сообщило Центральное информационное агентство острова.

Соответствующее обращение оставили члены Республиканской партии Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер.

«Самым важным станет направление ясного сигнала о том, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая на то, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще», — говорится в заявлении.

Конгрессмены также призвали Блинкена затронуть тему задержек поставок американского оружия на Тайвань. Объем расходов на них оценивается в $20 млрд.

Ранее в этот день Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Ожидается, что за время своего визита он встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стремясь установить открытые и прочные каналы связи. Также у него может состояться встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином.

17 июня Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден также планирует встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Глава государства надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Министр Цинь Ган в ходе разговора с Энтони Блинкеном 14 июня потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам развития страны. При этом Блинкен во время разговора четко дал понять, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.