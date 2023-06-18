Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Беспилотник сбросил взрывные устройства в Белгородской области
Мир
Самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Варшавы в Преторию
Мир
Депутат бундестага осудил министров ФРГ за работу на Украину
Армия
Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале военным
Мир
Великобритания направит £25 млн на укрепление кибербезопасности Украины
Мир
Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Пекин
Армия
Авиация РФ нанесла восемь ударов по позициям ВСУ на купянском направлении
Армия
WSJ сообщила о разгроме колонны ВСУ с западным оружием российскими военными
Общество
Сотни медицинских работников МЧС РФ встретят профессиональный праздник на рабочем месте
Происшествия
ВСУ выпустили 11 снарядов крупного калибра по Донецку
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о почти полном отсутствии случаев холеры в России
Армия
ВС РФ отразили две попытки атак ВСУ на запорожском направлении

Группа конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань после поездки в Китай

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены палаты представителей конгресса США призвали госсекретаря Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Китай. Об этом 18 июня сообщило Центральное информационное агентство острова.

Соответствующее обращение оставили члены Республиканской партии Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер.

«Самым важным станет направление ясного сигнала о том, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая на то, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще», — говорится в заявлении.

Конгрессмены также призвали Блинкена затронуть тему задержек поставок американского оружия на Тайвань. Объем расходов на них оценивается в $20 млрд.

Тормозной путь: для чего Энтони Блинкен летит в Пекин
Госсекретарь США сможет лишь приостановить эскалацию отношений с Китаем, считают эксперты

Ранее в этот день Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Ожидается, что за время своего визита он встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стремясь установить открытые и прочные каналы связи. Также у него может состояться встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином.

17 июня Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден также планирует встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Глава государства надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Министр Цинь Ган в ходе разговора с Энтони Блинкеном 14 июня потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам развития страны. При этом Блинкен во время разговора четко дал понять, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023