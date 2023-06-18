У берегов Филиппин загорелся паром с 120 людьми на борту

В море загорелся филиппинский паром, перевозивший 120 пассажиров и членов экипажа. Об этом 18 июня сообщает сайт агентства новостей The Associated Press.

В Сети также начали распространяться кадры с горящим судном.

Издание со ссылкой на береговую охрану сообщает, что теплоход с 65 пассажирами и 55 членами экипажа Esperanza Star загорелся рано утром во время путешествия из провинции Сикихор в провинцию Бохол в центральной части Филиппин.

Для спасения людей и тушения пожара к месту отправили два судна. Уточняется, что пожар длился в общей сложности пять часов.

«Все, кто был на борту парома, в безопасности», — сообщила изданию пресс-секретарь береговой охраны Джой Гуматай. Пассажиров и команду теплохода доставили в портовый город Тагбиларан в провинции Бохол.

По факту инцидента ведется расследование.

Еще один пожар на судне произошел 16 июня в акватории Японского моря. Там загорелся сухогруз, который следовал из Китая в порт Восточный. На борту было 24 члена экипажа, в результате пожара пострадали два человека.