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Пушков заявил о неспособности США развернуть ход глобальных событий

Пушков заявил, что США не удастся перевернуть ход мировых событий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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США больше неспособны оказывать влияние на ход глобальных событий. Об этом 18 июня заявил сенатор Алексей Пушков.

«Нарушение привычной и выгодной для США и Запада конфигурации силовых полей, установившихся в прошлом веке, — еще один признак нового многополюсного мира. <…> США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать всё, чтобы его затормозить», — написал он в своем Telegram-канале.

В числе событий, подтверждающих это, Пушков перечислил сближение Ирана и Саудовской Аравии, выход Сирии из изоляции в арабском мире, переход Китая к стратегическому сближению с Россией и другие.

«Ведущие страны развивающегося мира хотят вступить в БРИКС, который еще недавно в США считался неким недоразумением, а сейчас становится одним из главных символов многополярности», — отметил сенатор.

«Мы будем делать то, что соответствует интересам России. И с этим придется считаться»
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ — основные цитаты

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин указал, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. По его мнению, это говорит о том, что «неоколониальная международная система прекратила свое существование», а многополярный мировой порядок укрепляется, что является неизбежным процессом.

13 июня президент Ирана Ибрахим Раиси указал на то, что сейчас складывается «новый международный порядок, справедливый, независимый и суверенный», который стремится «к независимости и свободе стран» и устанавливает справедливость в качестве принципа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее также указывал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».

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