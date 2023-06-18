В Индии из-за сильной жары скончались почти 100 человек

На севере Индии 98 человек погибли из-за сильной жары. Об этом 18 июня сообщает сайт телеканала India Today.

Все смертельные случаи произошли за последние три дня в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

В общей сложности в округе Баллия штата Уттар-Прадеш 400 пострадавших с 15 по 17 июня были госпитализированы с жалобами на самочувствие, из них 54 человека скончались.

Начальник службы здравоохранения округа Джаянт Кумар заявил, что большинству пациентов было больше 60 лет.

«Все они страдали различными недугами, и их состояние ухудшилось из-за экстремальной жары», — сказал Кумар.

В штате Бихар из-за жары погибли 44 человека. Там 17 июня температура воздуха достигала 44 градусов.

Агентство Associated Press 17 июня сообщало, что в штате Уттар-Прадеш на севере Индии по меньшей мере 34 человека погибли из-за сильной жары. Большинство смертей произошло в округе Баллия из-за сердечного приступа, инсульта и диареи.