Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Беспилотник сбросил взрывные устройства в Белгородской области
Мир
Самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Варшавы в Преторию
Мир
Депутат бундестага осудил министров ФРГ за работу на Украину
Армия
Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале военным
Мир
Великобритания направит £25 млн на укрепление кибербезопасности Украины
Мир
Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Пекин
Армия
Авиация РФ нанесла восемь ударов по позициям ВСУ на купянском направлении
Армия
WSJ сообщила о разгроме колонны ВСУ с западным оружием российскими военными
Общество
Сотни медицинских работников МЧС РФ встретят профессиональный праздник на рабочем месте
Происшествия
ВСУ выпустили 11 снарядов крупного калибра по Донецку
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о почти полном отсутствии случаев холеры в России
Армия
ВС РФ отразили две попытки атак ВСУ на запорожском направлении

В Индии из-за сильной жары скончались почти 100 человек

India Today: на севере Индии почти 100 человек погибли из-за сильной жары
0
Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Индии 98 человек погибли из-за сильной жары. Об этом 18 июня сообщает сайт телеканала India Today.

Все смертельные случаи произошли за последние три дня в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

В общей сложности в округе Баллия штата Уттар-Прадеш 400 пострадавших с 15 по 17 июня были госпитализированы с жалобами на самочувствие, из них 54 человека скончались.

Начальник службы здравоохранения округа Джаянт Кумар заявил, что большинству пациентов было больше 60 лет.

«Все они страдали различными недугами, и их состояние ухудшилось из-за экстремальной жары», — сказал Кумар.

В штате Бихар из-за жары погибли 44 человека. Там 17 июня температура воздуха достигала 44 градусов.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

Агентство Associated Press 17 июня сообщало, что в штате Уттар-Прадеш на севере Индии по меньшей мере 34 человека погибли из-за сильной жары. Большинство смертей произошло в округе Баллия из-за сердечного приступа, инсульта и диареи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023