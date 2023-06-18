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Самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Варшавы в Преторию

News24: самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Варшавы в Преторию
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Manfred Bail
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Самолет авиакомпании South African Airways с охраной президента ЮАР Сирила Рамафосы вылетел из Варшавы в Преторию, о чем в воскресенье, 18 июня, сообщает телеканал News24.

Самолет должен был накануне вылететь в Санкт-Петербург, однако польские власти не выдали разрешение на вылет в Россию.

О том, что сотрудников службы безопасности президента ЮАР и прилетевших с ним журналистов заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу для дальнейшего следования на Украину, стало известно 16 июня. Глава службы охраны президента генерал Уолли Руд тогда обвинил польские власти в «саботаже» и «расизме».

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17 июня журналисты из ЮАР сообщили, что после того, как им разрешили покинуть самолет, они были вынуждены провести ночь в отеле без багажа. Журналистка назвала произошедшее «логистическим кошмаром».

Также в этот день политолог Олег Неменский заявил, что грубым поведением своих пограничников Польша выразила презрение к делегации Рамафосы. Он отметил, что действия были намеренно провокационными.

Рамафоса прилетел в Польшу 16 июня, чтобы оттуда направиться в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о мирном урегулировании конфликта. Перед этим он также нанес визит вежливости польскому лидеру Анджею Дуде.

После этого африканская делегация направилась в Россию. 17 июня состоялись переговоры Рамафосы и президента России Владимира Путина. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства и лидеры африканских стран выразили политическую волю дальше продолжать диалог. Переговоры с делегацией из стран Африки длились более трех часов.

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