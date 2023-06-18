Депутат бундестага осудил министров ФРГ за работу на Украину

Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер обвинил глав МИДа и минэкономики Анналену Бербок и Роберта Хабека в работе на Украину, а не на интересы ФРГ. Об этом он заявил 17 июня на заседании парламента.

«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека», — сказал Фронмайер.

Он напомнил слова Бербок о том, что обещания Украине важнее мнения немецких избирателей, а также раскритиковал заявление Хабека об остановке промышленности из-за прекращения поставок российского газа.

Ранее, 16 июня, газета Die Welt сообщила, что у Германии нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет Евросоюза из-за поддержки Украины. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отметил, что другие государства ЕС «чувствуют то же самое».

14 июня состоялась встреча Хабека с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава кабмина сообщил, что обсудил потребности Киева в вооружении и подготовку к конференции по восстановлению Украины, а также усиление санкций против атомной отрасли России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.