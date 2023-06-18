WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе

Россия разгромила колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе. Об этом 17 июня сообщает обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур.

«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак», — сообщается в материале.

18 июня ВС РФ отразили две попытки атак ВСУ на запорожском направлении. Также, по сообщению официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова от 17 июня, за сутки военные РФ отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа.

О том, что украинское контрнаступление началось 4 июня, позже, 13 июня, объявил президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.