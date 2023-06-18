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Политолог из ЮАР прокомментировал блокировку самолета делегации президента в Польше

Политолог Читанга: властям Польши не стоило проявлять расизм и создавать барьеры для важной мировой инициативы
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Расизм неприемлем, и лидеры стран и их делегации должны приниматься с равным уважением. Таким образом инцидент с блокировкой в Польше самолета президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) прокомментировал африканский политолог Гидеон Читанга в беседе с «Известиями» в воскресенье, 18 июня.

«Власти Польши должны были проявить себя лучше и, конечно, найти более подходящее решение, чем превращать то, что, по всей видимости, являлось формальной проблемой, в такую ситуацию, которая затмила важную встречу глав государств по чувствительной для всего мира проблеме», — сказал он.

Читанга заявил, что не хотел бы придавать произошедшему большее значение, чем оно заслуживает. По его словам, переговоры в Киеве и в Санкт-Петербурге являлись важной мировой инициативой, для которой не должны были быть созданы такие препятствия, как остановка самолета с делегацией президента.

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Ранее в этот день политолог Олег Неменский заявил, что грубым поведением своих пограничников Польша выразила презрение к делегации президента ЮАР Сирила Рамафосы. Он отметил, что действия были намеренно провокационными.

О том, что сотрудников службы безопасности президента ЮАР и прилетевших с ним журналистов заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу для дальнейшего следования на Украину, стало известно 16 июня. Тогда же глава службы охраны президента генерал Уолли Руд обвинил польские власти в «саботаже» и «расизме».

17 июня журналисты из ЮАР сообщили, что после того, как им разрешили покинуть самолет, они были вынуждены провести ночь в отеле без багажа. Журналистка назвала произошедшее «логистическим кошмаром».

Рамафоса прилетел в Польшу, чтобы оттуда направиться в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о мирном урегулировании конфликта. В пятницу он нанес визит вежливости польскому лидеру Анджею Дуде.

17 июня состоялись переговоры Рамафосы и президента России Владимира Путина. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР.

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