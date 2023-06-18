NYT сообщила об изменении тактики России на поле боя

Российские войска изменили тактику боя, усилив оборону, координацию артиллерии и поддержку с воздуха. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) 17 июня со ссылкой на источники.

В материале приводятся показания одного из украинских боевиков: его сослуживцы спешили с бронетранспортера всего на несколько минут, когда лесная чаща перед ними взорвалась российскими выстрелами.

«Никогда не видел столько огня с такого количества позиций», — рассказал собеседник газеты, описывая хорошо спланированную операцию.

По информации NYT, американские чиновники признают, что российская тактика улучшилась, что делает Москву более сильным противником.

Ранее, 17 июня, газета The Wall Street Journal сообщила, что превосходство в воздухе и артиллерии позволили российским военным разгромить украинскую колонну с современным западным вооружением. По данным издания, Украина «изо всех сил пыталась противостоять превосходству России в воздухе и артиллерии, сдерживавшему ее атаки на востоке и юге», однако после «неоднозначных результатов» пробных атак командиры украинских радикалов приостановили наступательные действия для анализа стратегии.

Российские военнослужащие ежедневно сообщают об отражении вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ряду направлений фронта. 18 июня ВС РФ отразили две попытки атак ВСУ на запорожском направлении. 17 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

13 июня Путин сказал, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.