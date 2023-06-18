Политолог из ЮАР объяснил стремление африканских стран к решению конфликта на Украине

Южно-Африканская Республика (ЮАР) и другие африканские государства рассматривают конфликт на Украине как преграду на пути к благополучию жителей стран Глобального Юга. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил «Известиям» политолог из ЮАР Гидеон Читанга.

«Конфликт между Россией и Украиной привел к ужасающим последствиям для африканского континента: я имею в виду разрушение цепочек поставок зерна и удобрений. Это незамедлительно повлияло на жизнь африканцев: инфляция, стоимость жизни подорожала. В некоторых странах люди вышли на протесты против увеличивающейся стоимости жизни», — рассказал он.

По мнению политолога, ситуация на Украине так повлияла на жизнь в Африке, что в некоторых странах там не исключены государственные перевороты из-за недовольства общества. Именно поэтому главы африканских государств так активно пытаются найти решение глобальной проблемы, чтобы обе конфликтующие стороны скорее «пришли к столу мирных переговоров».

«Позиция южноафриканских лидеров едина по разрешению конфликта на Украине — найти срочное дипломатическое решение. Можно сказать, это прецедент: первый раз в истории африканского континента африканские лидеры предлагают решение международной проблемы», — заявил Читанга.

Он отметил, что для Глобального Юга возможность предлагать решения международных проблем — большой шаг. По словам эксперта, Африка стремится проводить самостоятельную политику, так как не хочет больше подчиняться внешним силам или быть принужденной выбирать, на чьей она стороне.

Ранее в этот день политолог Олег Неменский заявил об увеличении взаимодействия африканских стран, в частности ЮАР, с Россией, так как им важно урегулировать конфликт на Украине, который задевает их интересы. Речь идет в первую очередь о продовольственном вопросе.

17 июня президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели переговоры. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР. После переговоров Рамафоса заявил, что обсуждение украинского конфликта продолжится на саммите Россия – Африка в июле.

Ранее этим же днем состоялись переговоры Путина с представителями семи стран Африки. Они продолжались более трех часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства и лидеры африканских стран выразили политическую волю дальше продолжать диалог.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам этих переговоров рассказал, что страны Африки проявили понимание истинных причин конфликта на Украине. Как указал дипломат, украинский кризис сложился в результате долгих лет гибридной войны Запада против России.

Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, выступающими за мир. Он также подчеркнул, что приветствует подход лидеров стран Африки к урегулированию ситуации.

В турецком Стамбуле 29 марта 2022 года прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.