Превосходство в воздухе и артиллерии позволили российским военным разгромить украинскую колонну с современным западным вооружением, пишет 17 июня The Wall Street Journal (WSJ).

«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченной возможностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и пресечь несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины», — пишет газета.

По данным издания, Украина «изо всех сил пыталась противостоять превосходству России в воздухе и артиллерии, сдерживавшему ее атаки на востоке и юге», однако после «неоднозначных результатов» пробных атак командиры ВСУ приостановили наступательные действия для анализа стратегии.

Российские военнослужащие ежедневно сообщают об отражении вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ряду направлений фронта. 18 июня ВС РФ отразили две попытки атак ВСУ на запорожском направлении. 17 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа.

17 июня корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на одном из самых сложных участков фронта в ДНР — на авдеевском направлении и пообщался с бойцами интербригады «Пятнашка». Они рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать под Авдеевкой.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

13 июня Путин сказал, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.