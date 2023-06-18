Песков: идет фактически война между Москвой и коллективным Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в субботу, 17 июня, что между Западом и Россией сейчас идет «фактически война».

Он подчеркнул, что спецоперация начиналась против киевского режима, с тем чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Однако теперь она превратилась в противостояние с Западом.

«Сейчас она [спецоперация] уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал Песков в интервью RT.

Накануне Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, киевский режим использует всё меньше собственного оружия. Он пояснил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона «всё больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», становясь его стороной.

15 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев отвергает все возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Она обратила внимание на то, что украинские власти по собственному желанию заблокировали на законодательном уровне все возможности для переговоров по урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.