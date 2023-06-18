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Песков: идет фактически война между Москвой и коллективным Западом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в субботу, 17 июня, что между Западом и Россией сейчас идет «фактически война».

Он подчеркнул, что спецоперация начиналась против киевского режима, с тем чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Однако теперь она превратилась в противостояние с Западом.

«Сейчас она [спецоперация] уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал Песков в интервью RT.

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Накануне Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, киевский режим использует всё меньше собственного оружия. Он пояснил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона «всё больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», становясь его стороной.

15 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев отвергает все возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Она обратила внимание на то, что украинские власти по собственному желанию заблокировали на законодательном уровне все возможности для переговоров по урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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