В Амурской области в результате ДТП погиб подросток, еще пять человек пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона 18 июня.

Уточняется, что в результате инцидента в Белогорском муниципальном округе от полученных травм скончался несовершеннолетний 2010 года рождения, пять человек с различными травмами госпитализированы.

По предварительной информации, в первой половине дня на 11-м км автодороги Пригородное – Поздеевка – Ромны произошло столкновение двух автомобилей — Honda Zest и Honda CRV, говорится в Telegram-канале ведомства. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее, 17 июня, иномарка перевернулась на дороге в Тюменской области, на месте ДТП погиб один человек и трое пострадали. По предварительной информации, легковушкой Toyota управлял ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение 38-летний мужчина.