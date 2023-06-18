На МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей
В Москве на МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями, о чем сообщил столичный дептранс в воскресенье, 18 июня, в Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел на 32-м км автодороги. Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося устанавливаются.
10 июня двое человек погибли при столкновении легкового авто с лосем в Нижегородской области. Еще двое детей получили травмы. Они были госпитализированы.