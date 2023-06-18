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Великобритания направит £25 млн на укрепление кибербезопасности Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Великобритания намерена в ближайшие два года выделить до £25 млн (порядка $32 млн) на укрепление кибербезопасности на Украине, сказано в распространенном 17 июня канцелярией премьер-министра Риши Сунака заявлении.

«Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны. Это позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Глава британского правительства Риши Сунак утверждает, что Россия «пытается атаковать украинскую киберинфраструктуру, выполняющую жизненно важные функции — от банковских операций до энергоснабжения», поэтому крайне важно выделить дополнительные средства и помочь укрепить украинскую кибероборону.

Так называемая «Украинская киберпрограмма» (Ukraine Cyber Programme, UCP) — это британский проект, стартовавший в прошлом году. На него тогда выделили £6,35 млн ($8,14 млн), заявляя, что будут помогать украинскому правительству повысить готовность к масштабным кибератакам. Второй этап финансирования предусматривает выделение £16 млн ($20,5 млн) Великобританией и £9 млн ($11,5) другими западными — союзниками Киева.

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16 мая Украина официально вступила в киберцентр при НАТО, сообщили в украинском МИДе. Это подразделение военно-политического блока со штаб-квартирой в эстонском Таллине, которое занимается проблемами кибербезопасности стран альянса.

В январе британская газета Times сообщала, что украинские чиновники ездили в Лондон консультировать представителей британских властей по вопросам кибербезопасности. Британцы якобы опасались кибератак России.

Ранее, 21 декабря 2022 года сообщалось, что национальные силы кибербезопасности (NCF) Великобритании ведут набор специалистов для совершения хакерских атак на другие государства.

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