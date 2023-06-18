В ЮВО наградили отличившихся на артемовском направлении военнослужащих

Отличившихся при выполнении задач на артемовском направлении военнослужащих наградил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Сергей Кузовлев. Кадрами награждения поделилось Минобороны в воскресенье, 18 июня.

Бойцам вручили ордена Мужества, Георгиевские кресты, медали «За отвагу» и «За храбрость». Генерал-полковник поблагодарил военных за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

«Заметил пехоту противника. Предотвратил попытку прорыва. Уничтожил пехоту. Попал под обстрел. Спалили точку мою. Несмотря на это, поставленную задачу выполнил», — рассказал награжденный оператор беспилотника.

В соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего ВС РФ государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.

11 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной.

19 мая президент России Владимир Путин во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.