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Минобрнауки РФ заявило об отсутствии планов ввести церемонию поднятия флага в вузах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вопрос введения церемонии поднятия флага и исполнения гимна в российских университетах не рассматривается. Об этом заявил замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Константин Могилевский 17 июня.

«У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС.

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19 февраля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в педагогических вузах будут проводить церемонии поднятия российского флага и исполнения государственного гимна. Кроме того, для будущих педагогов также будут организованы занятия «Разговоры о важном».

С 1 сентября 2022 года такие церемонии начали проводить в школах России, а стандарт поднятия флага и исполнения гимна был утвержден в июне.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной. Президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал эту идею.

В сентябре генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль в интервью «Известиям» сообщил, что вступившее в силу нововведение об исполнении гимна и поднятии флага в каждой школе востребовано молодежью. Он уточнил, что на всех выступлениях лекторов, связанных с текущей повесткой и проведением специальной военной операции, в ходе марафона молодежь интересовалась этой темой и транслировала свою поддержку решениям государства.

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