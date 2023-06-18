Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до 26 градусов тепла в Москве 18 июня
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 26 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 18 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.
В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, ночью похолодает до +8.
Прогнозируется восточный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
Ранее, 17 июня, стало известно о затяжной магнитной буре, которая накроет землю с 17 по 24 июня. Ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США сообщили, что с 18 по 20 июня солнечная буря будет достигать своего пика G5.
15 июня руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что на выходных жителей столицы ждет жаркая, но облачная погода. Максимальная температура составит +28 градусов.