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Швыдкой рассказал о создании специальной номинации премии ТЭФИ для военкоров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для военных корреспондентов может появиться специальная номинация в Национальной телевизионной премии ТЭФИ. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в воскресенье, 18 июня.

«Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной. Я думаю, что нужно сделать специальную такую линейку», — рассказал Швыдкой ТАСС.

Общаясь с журналистами во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он подчеркнул, что освещение спецоперации ведется в разных жанрах, что учитывается при обсуждении перечня номинаций премии.

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия в области телевизионных искусств, учрежденная фондом «Академия российского телевидения» в 1994 году.

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Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам. Она подчеркнула, что изменения произошли «не только потому, что они говорят правду», но и из-за их готовности рисковать собой.

13 июня президент России Владимир Путин провел встречу с военкорами, где глава государства высказался не только о текущей обстановке на фронте, но и о социальных гарантиях для участников спецоперации.

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