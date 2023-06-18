Актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов умер в возрасте 50 лет
Российский актер Дмитрий Сапронов скончался в возрасте 50 лет, о чем сообщили на его странице в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 17 июня.
Сейчас причина его смерти не раскрывается. Прощание с актером пройдет в воскресенье в 10:30 мск на улице Будайской, дом 2, строение 13.
Сапронов родился 19 июля 1972 года. Он учился на актерском отделении Ростовского филиала Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Наибольшую популярность ему принесли роли в телесериалах «След» и «Кухня». Сапронов также сыграл эпизодические роли в сериалах «Детективы», «Адвокат», «Верное средство», «Карпов», «Морозова» и других.