Политолог назвал причины блокировки в самолете делегации президента ЮАР в Польше

Провокационным поведением своих пограничников Польша выразила презрение к делегации президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы, проявляя грубость и в некотором роде даже расизм. Об этом заявил в беседе с «Известиями» в субботу, 17 июня, ведущий научный сотрудник РИСИ политолог Олег Неменский.

«Реакция, мягко говоря, некрасивая, потому что действия польских пограничников действительно в результате поставили под угрозу жизнь президента ЮАР. В некоторых других обстоятельствах такие акции могут быть, что называется, казус белли (от латинского casus belli «повод для войны». — Ред.). Это действительно очень серьезно: недопустимо, чтобы одно государство ставило под угрозу жизнь главы другого государства», — рассказал политолог.

Неменский отметил, что охрана президента ЮАР и южноафриканские журналисты должны были лететь на переговоры в Киев, а потом на Петербургский международный экономический форум. По большому счету, участие и охраны, и СМИ в этих поездках было сорвано из-за действий Польши, сказал политолог.

Он подчеркнул, что действия пограничников были намеренно провокационными. Они нашли, к чему придраться в документах на оружие, но при этом, как отмечает эксперт, с делегацией охраны президента и представителями СМИ ЮАР можно было бы обходиться вежливо и предоставить им максимально комфортные условия. Вместо этого польские пограничники вели себя нарочито грубо.

«Наверное, если бы самолет ЮАР прилетел в Берлин или Париж, такой ситуации там не допустили бы, но Польша, не имея сильных торгово-экономических отношений с ЮАР и не обладая какой-то глобальной ответственностью за сохранение мира, она исходит из того соображения, что может позволить себе такие провокации», — заметил Неменский.

Среди причин подобного поведения Польши политолог назвал ее недовольство решением ЮАР, принятым в начале этого года. Тогда, после визита в Южно-Африканскую Республику министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, страна запретила Польше продажи какого-либо оружия. Как утверждает эксперт, в республике восприняли это болезненно, заявив, что это «нарушает польскую свободу торговли». Инцидент с делегацией президента мог быть своеобразной «местью» со стороны Польши.

Кроме этого, Неменский не исключает влияния США на действия польских пограничников. Он напомнил, что Венгрия также закрыла свое воздушное пространство для пролета самолета, а значит, «скорее всего, за этим стоит координация с внешней стороны, а это для региона Центрально-Восточной Европы точно Соединенные Штаты Америки».

Ранее, 16 июня, СМИ сообщили о том, что сотрудников службы безопасности президента ЮАР и прилетевших с ним журналистов заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу для дальнейшего следования на Украину. После этого глава службы охраны президента генерал Уолли Руд обвинил польские власти в «саботаже» и «расизме», он провел импровизированную пресс-конференцию на ступеньках самолета, подробно рассказав об усилиях Польши по срыву действий южноафриканцев.

17 июня журналисты из ЮАР сообщили, что после того, как им разрешили покинуть самолет, они были вынуждены провести ночь в отеле без багажа. Журналистка назвала произошедшее «логистическим кошмаром».

Рамафоса прилетел в Польшу, чтобы оттуда направиться в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о мирном урегулировании конфликта. В пятницу он нанес визит вежливости польскому лидеру Анджею Дуде.

17 июня состоялись переговоры Рамафосы и президента России Владимира Путина. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР.