Сотни медицинских работников МЧС РФ встретят профессиональный праздник на рабочем месте

Более трех тыс. медицинских работников МЧС России отмечают 18 июня профессиональный праздник — День медицинского работника. Для многих из них этот день пройдет на рабочем месте: в центральной поликлинике МЧС РФ, оздоровительных комплексах и санаториях, поисково-спасательных формированиях и подразделениях.

В составе отряда «Центроспас» с 1995 года работает аэромобильный госпиталь. В 2016 году он вошел в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Госпиталь соответствует международным стандартам ВОЗ, а его специалисты регулярно оказывают медицинскую помощь в зонах бедствий и катастроф.

Госпиталь не имеет аналогов в мире, его опыт работы перенимают зарубежные коллеги. Как и спасатели, медики ценят каждое мгновение, так как оказание помощи в течение первого часа увеличивает шансы на выживание и значительно снижает риск осложнений.

В этом году впервые врачи отряда «Центроспас» участвовали в научно-исследовательской экспедиции в Арктике, которая проходила в рамках масштабного межведомственного учения «Безопасная Арктика – 2023». Они обеспечили сохранность медикаментов в условиях низких температур и протестировали возможность эвакуации пострадавших в специально разработанном конверте, не допускающем переохлаждения при длительной транспортировке.

«Мы, изучив свой опыт и на Шпицбергене, и в Антарктиде сформировали необходимое имущество, которое позволяло нам быть готовыми к любой ситуации. Но самое главное — нам необходимо было разработать, что и было сделано специалистами отряда «Центроспас», специальные медицинские укладки (комплект медпринадлежностей в специализированной сумке или упаковке. — Ред.), которые бы позволяли при низких температурах, в частности было проверено при –27 градусах, полностью сохранять запас медикаментов и расходных материалов», — рассказал начальник службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях отряда «Центроспас», заслуженный врач РФ Игорь Якиревич.

Он добавил, что кроме укладки был разработан специальный конверт. По словам разработчика, конверт выдерживает до –50 градусов, но в полевых условиях его проверили при –27. Статист, находившийся в конверте при указанной температуре, показал сохранность тепла внутри на уровне +18 градусов.

Ведущее медицинское учреждение МЧС России — ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России (ВЦЭРМ). Специалисты в нем более 30 лет борются за здоровье пожарных и спасателей, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Это одно из немногих медицинских учреждений в Санкт-Петербурге, где имеются аппараты ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности) и врачебный персонал, владеющий методикой их применения. Это оборудование замещает работу легких и сердца, что позволяет стабилизировать функции организма и создать условия для выздоровления больного.

За годы существования ожогового отделения в клинике сформировалась уникальная система оказания помощи пострадавшим. В комплексном лечении таких пациентов участвуют врачи разных отделений, в том числе реанимации, эндоскопических и клеточных технологий и других. Такой подход позволил клинике МЧС России занять в стране одно из ведущих мест по лечению пациентов с тяжелыми ожогами.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к медицинским работникам страны. С Днем медицинского работника сегодня спешат поздравить докторов, фельдшеров, медицинских сестер, нянечек, сказать им о своем уважении к их труду, выразить чувство благодарности и восхищения, отметил российский лидер.

Он напомнил, что от медработников во многом зависит сохранение здоровья, а часто и жизни людей, поэтому важны знания, компетенции, навыки и стремление повышать квалификацию, быть профессиональными, обладать новыми технологиями и методами лечения.