При обстреле ВСУ села в Запорожской области погибли два человека
В результате обстрела украинскими боевиками села Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области погибли два человека. Об этом сообщили в оперативных службах региона.
По предварительным данным, также ранение получил один ребенок.
«Около 20:50 нацисты ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района. Зафиксировано три прилета», — говорится в сообщении.
12 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Мелитополь в Запорожской области. Тогда же в городе сработала ПВО.
11 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Отмечалось, что боевики наносили удары прицельно по главной площади.
7 июня оперативные службы Запорожской области заявили, что в результате обстрела Молочанска погиб мирный житель. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести.
До этого, 4 июня, Рогов сообщил о прогремевшем взрыве в Мелитополе. Позднее стало известно, что взрыв произошел в результате уничтожения схрона со взрывчаткой, принадлежащей ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.