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При обстреле ВСУ села в Запорожской области погибли два человека

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Фото: Соцсети
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В результате обстрела украинскими боевиками села Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области погибли два человека. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

По предварительным данным, также ранение получил один ребенок.

«Около 20:50 нацисты ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района. Зафиксировано три прилета», — говорится в сообщении.

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12 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Мелитополь в Запорожской области. Тогда же в городе сработала ПВО.

11 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Отмечалось, что боевики наносили удары прицельно по главной площади.

7 июня оперативные службы Запорожской области заявили, что в результате обстрела Молочанска погиб мирный житель. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести.

До этого, 4 июня, Рогов сообщил о прогремевшем взрыве в Мелитополе. Позднее стало известно, что взрыв произошел в результате уничтожения схрона со взрывчаткой, принадлежащей ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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