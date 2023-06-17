Путин показал делегатам из Африки парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом

Президент России Владимир Путин продемонстрировал на встрече с лидерами и представителями миссии африканских стран в Санкт-Петербурге 17 июня парафированный проект договора с Украиной. Документ с названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» готовился в Стамбуле в марте 2022 года.

«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», — указал российский лидер, демонстрируя документ представителям африканской миссии.

Путин подчеркнул, что в договоре говорилось именно о гарантиях. Им посвящено 18 статей.

«Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Всё прописано: до единиц боевой техники и до личного состава», — уточнил российский лидер.

Президент РФ пояснил: после того как Россия, согласно договоренности, отвела войска от Киева, власти Украины отказались от этих положений. Таким образом Украина парафировала стамбульский документ.

«Киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это всё на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого», — подытожил Путин.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с участниками заседания совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) напомнил, что РФ весной 2022 года была готова заключить мирный договор с Украиной. Он подчеркнул, что предварительные условия, выдвинутые Киевом, были нацелены на недопущение каких-либо переговоров.

В турецком Стамбуле 29 марта 2022 года прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.