Полотно Густава Климта за $82 млн станет хитом аукциона в Лондоне

Картина «Дама с веером» австрийского художника Густава Климта уйдет с аукциона в Лондоне. Об этом сообщила газета Financial Times. Начальная стоимость полотна — $82 млн. Публичные торги пройдут в конце июня в Лондонской национальной галерее, передает телеканал «Известия». Картина «Дама с веером» Густава Климта станет хитом грядущего аукциона. На торгах представят картины Эдварда Мунка, Сая Твомбли, Люсьена Фрейда. В проведении торгов примут участие такие дома, как Sotheby's, Рhillips, Bonhams и другие. Стартовая стоимость «Дамы с веером» является рекордом для европейских аукционов.

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