iPhone не планируется исключать из перечня товаров для параллельного импорта
Исключение iPhone из параллельного импорта из-за шпионской программы не обсуждается, сообщил заместитель министра промышленности и торговли России на полях ПМЭФ. При этом технику намерены использовать в сферах, которые попадают в зону ответственности ФСБ. Представитель министерства отметил, что исключать из выпуска на российский рынок можно ту аппаратуру, которая вредит ему, передает телеканал «Известия». Ранее в России обнаружили программу-вирус на телефонах Apple. Уточняется, что через нее можно было передавать информацию в разведслужбу США.
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