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iPhone не планируется исключать из перечня товаров для параллельного импорта

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Исключение iPhone из параллельного импорта из-за шпионской программы не обсуждается, сообщил заместитель министра промышленности и торговли России на полях ПМЭФ. При этом технику намерены использовать в сферах, которые попадают в зону ответственности ФСБ. Представитель министерства отметил, что исключать из выпуска на российский рынок можно ту аппаратуру, которая вредит ему, передает телеканал «Известия». Ранее в России обнаружили программу-вирус на телефонах Apple. Уточняется, что через нее можно было передавать информацию в разведслужбу США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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