Космонавт Борисов стал членом экипажа миссии Crew-7

Российский космонавт Константин Борисов назначен в экипаж миссии Crew-7, которая отправится к Международной космической станции, сообщили в NASA. На станцию также отправятся специалисты из Дании, Японии и США, передает телеканал «Известия». Запуск запланирован на середину августа с космодрома в штате Флорида. Космический аппарат стартует с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. США и Россия расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС в марте.

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