«Роснефть» подписала на ПМЭФ около 30 соглашений

«Роснефть» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила порядка 30 соглашений.

В частности, компания подписала ряд документов для развития своей розничной сети. Среди них — меморандум о сотрудничестве с московским комитетом по туризму по вопросам комплексного развития сферы путешествий внутри страны, в том числе автотуризма, а также продвижения туристического потенциала столицы на объектах сети АЗС «Роснефть».

С компаниями из Венесуэлы «Роснефть» подписала соглашение о намерениях, касающееся поставок для кафе розничной сети зернового кофе, какао и шоколада.

В рамках ПМЭФ также была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере научно-технических исследований и разработок с одним из ведущих ВУЗов Китая — Университетом Цинхуа. Одним из ключевых направлений взаимодействия станут исследования в сфере углеродного менеджмента.

С негосударственным институтом развития «Иннопрактика» нефтяная компания будут сотрудничать по вопросам разработок в области низкоуглеродного развития. «Иннопрактика» займется созданием карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2. Также «Роснефть», «Иннопрактика» и «Росгео» договорились о совместной работе с целью изучения континентального шельфа России.

В ходе форума были также подписаны договоренности с Минэкономразвития, «Роскосмосом», тремя сибирскими регионами (Красноярским краем, Тюменской областью, Ханты-Мансийский автономным округом — Югрой).

Ключевым мероприятием отраслевой части ПМЭФ стала Энергетическая панель, в ходе которой с докладом выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он представил анализ проблемы глобального энергетического перехода и климатических изменений, уделил внимание теме неустойчивости мировой финансовой и экономической системы, банковскому кризису в США и снижающейся роли доллара в качестве резервной валюты. Также Сечин поднял вопросы координации действий в рамках ОПЕК+ и сделал прогноз относительно перспектив рынка углеводородов.

Завершая свой доклад, который получил название «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся, кто может», Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики в условиях внешних вызовов и выступил с предложениями по обеспечению отечественной экономики доступной энергией.