Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров отметил понимание странами Африки истинных причин украинского конфликта
Мир
Переговоры Путина с делегацией из стран Африки по украинскому конфликту завершились
Общество
Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 29
Политика
Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Пушилин оценил африканский мирный план по Украине
Мир
В СБ раскритиковали Байдена после заявления о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал после обстрела Ясиноватой со стороны ВФУ
Политика
Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки
Мир
Путин представил проект стамбульского договора по Украине
Происшествия
Пять взрослых и пять детей погибли в ДТП на западе Казахстана
Экономика
Песков назвал ПМЭФ устоявшимся форматом для мировой экономики
Общество
Власти Омской области намерены построить новый аэропорт до 2028 года
Сюжет:

«Роснефть» подписала на ПМЭФ около 30 соглашений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роснефть» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила порядка 30 соглашений.

В частности, компания подписала ряд документов для развития своей розничной сети. Среди них — меморандум о сотрудничестве с московским комитетом по туризму по вопросам комплексного развития сферы путешествий внутри страны, в том числе автотуризма, а также продвижения туристического потенциала столицы на объектах сети АЗС «Роснефть».

С компаниями из Венесуэлы «Роснефть» подписала соглашение о намерениях, касающееся поставок для кафе розничной сети зернового кофе, какао и шоколада.

В рамках ПМЭФ также была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере научно-технических исследований и разработок с одним из ведущих ВУЗов Китая — Университетом Цинхуа. Одним из ключевых направлений взаимодействия станут исследования в сфере углеродного менеджмента.

С негосударственным институтом развития «Иннопрактика» нефтяная компания будут сотрудничать по вопросам разработок в области низкоуглеродного развития. «Иннопрактика» займется созданием карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2. Также «Роснефть», «Иннопрактика» и «Росгео» договорились о совместной работе с целью изучения континентального шельфа России.

В ходе форума были также подписаны договоренности с Минэкономразвития, «Роскосмосом», тремя сибирскими регионами (Красноярским краем, Тюменской областью, Ханты-Мансийский автономным округом — Югрой).

Ключевым мероприятием отраслевой части ПМЭФ стала Энергетическая панель, в ходе которой с докладом выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он представил анализ проблемы глобального энергетического перехода и климатических изменений, уделил внимание теме неустойчивости мировой финансовой и экономической системы, банковскому кризису в США и снижающейся роли доллара в качестве резервной валюты. Также Сечин поднял вопросы координации действий в рамках ОПЕК+ и сделал прогноз относительно перспектив рынка углеводородов.

Завершая свой доклад, который получил название «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся, кто может», Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики в условиях внешних вызовов и выступил с предложениями по обеспечению отечественной экономики доступной энергией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023